DSG’den operasyon: 200 gözaltı
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, DSG’nin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor çevresinde operasyon düzenlediğini bildirdi.
Gözlemevi, söz konusu operasyonlarda yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
Yakalananların, Deyr ez-Zor kentine bağlı Bisera beldesine nakledildiği belirtilirken, bunların bir kısmının serbest bırakıldığı, bir kısmının da tutuklandığı ifade edildi.
Bu arada Bisera beldesi DSG’nin kontrolünde bulunuyor.
Terör örgütü DAİŞ’in Deyr ez-Zor bölgesindeki faaliyetlerinin arttığı ifade ediliyor.