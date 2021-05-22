DSG’den operasyon: 200 gözaltı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, DSG’nin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor çevresinde operasyon düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, söz konusu operasyonlarda yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Yakalananların, Deyr ez-Zor kentine bağlı Bisera beldesine nakledildiği belirtilirken, bunların bir kısmının serbest bırakıldığı, bir kısmının da tutuklandığı ifade edildi.

Bu arada Bisera beldesi DSG’nin kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü DAİŞ’in Deyr ez-Zor bölgesindeki faaliyetlerinin arttığı ifade ediliyor.