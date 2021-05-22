Peşmerge ile Irak ordusu ortak operasyon odası kuruyor

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Xefaci, yarın Kerkük’te Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında ortak operasyon odası kurulacağını ve bölgedeki güvenlik boşluğunu son bulması için toplantılara başlanacağını açıkladı.

Diyala’da da ortak operasyon odası kurulduğunu ve başarılı olunduğunu kaydeden Xefaci, “Yarın Kerkük’te toplantı yapacağız ve Peşmerge temsilcisi de orada hazır bulunacak” dedi.

Xefaci, ilk etapta bilgi alışverişinde bulunulacağını ve DAİŞ’le ilgili istihbaratın paylaşılacağını belirterek, “Hepimizin amacı DAİŞ’le mücadele” ifadesini kullandı.

Başta Kerkük olmak üzere Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğundan faydalanan DAİŞ, sık sık saldırılar düzenliyor.

Erbil ile Bağdat arasında aylar süren görüşmeler sonrası, ilgili bölgelerde ortak operasyon odalarının kurulması kararlaştırıldı.