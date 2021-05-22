Politika

Başkan Barzani ile Karadaği son gelişmeleri görüştü

Başkan Barzani ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki son gelişmeleri görüştü.
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Ali Karadaği - Başkan Mesud Barzani
Ali Karadaği - Başkan Mesud Barzani
kürdistan Ali Karadaği Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ile Kürdistan İnsani Kalkınma Üniversitesi ortak heyetini kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki son siyasi gelişmeler ele alındı.

İnsani yardım örgütleri ile yapılan yardımların Kürdistan toplumu açısından öneminin konuşulduğu görüşmede, toplumsal değerlerin korunması, sağlıklı ve ulusal bir eğitimin verilmesi konuları da değerlendirildi.

Ali Karadaği, bugün ayrıca Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya geldi.

Erbil
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