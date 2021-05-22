Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre 5 bin 748 yeni test yapılırken, 260 kişinin testi pozitif çıktı.
773 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken, 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 793 bin 758
Vaka: 164 bin 711
İyileşen: 149 bin 62
Tedavisi süren: 11 bin 438
Ölüm: 4 bin 211