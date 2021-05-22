Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre 5 bin 748 yeni test yapılırken, 260 kişinin testi pozitif çıktı.

773 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken, 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 793 bin 758

Vaka: 164 bin 711

İyileşen: 149 bin 62

Tedavisi süren: 11 bin 438

Ölüm: 4 bin 211