Politika

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Minneapolis silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

Minneapolis polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde tedbir aldığı belirtilirken şüphelilere ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar