Barça’da hareketli saatler: ‘Messi kalmaya karar verdi’

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Sezon başında verdiği röportajda Barcelona'dan ayrılma kararı aldığını duyuran Lionel Messi’nin, başkanlığa Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından bu kararından vazgeçtiği belirtildi.

Arjantinli süper yıldızın başkan Laporta'nın ısrarları sonucu Katalan ekibinde kalmaya karar verdiği kaydedildi.

beIN SPORTS’un aktardığına göre Messi, Barcelona’da kalmaya karar verdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Arjantinli oyuncuya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif ettiği ve uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği son dakika bilgisine göre de Messi, Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve Arjantinli futbolcu kontratını 2023'e kadar uzatacak.

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Barcelona, Laporta ile birlikte oluşturacağı yeniden yapılanmayı Lionel Messi merkezinde gerçekleştirecek.

BARCELONA ELÇİSİ OLARAK GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK

Anlaşma şartlarına göre Messi futbolu bırakmak istemesi durumunda, Barcelona Kulübü'nün elçisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Ayrıca dünyaca ünlü yıldızın ABD Ligi MLS takımlarına transfer olmasına da izin verilecek.

Messi, futbolu bıraktıktan sonra yine İspanya'ya dönerek, Barcelona'da yönetici olarak çalışabilecek.