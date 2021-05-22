İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kalıcı hale gelecek mi?

HABER MERKEZİ

Ortadoğu’da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Mısır’ın arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, bugün de Mısır delegasyonunun İsrail ile Gazze Şeridi arasında gidip geldiği, müzakerelerde Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yardımın öne çıktığı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in iki devletli çözüm çağrısından sonra, şimdi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bölgeye gideceği haber veriliyor.

Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Blinken’in bölgede çarşamba günü İsrail, perşembe günü de Batı Şeria’daki Filistin Özerk Yönetimi ile temaslarda bulunacağı kaydediliyor.

ATEŞKESE UYULUYOR MU?

İsrail ile Hamas arasında varılan ve perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğu bildiriliyor.

11 gün süren saldırılardan sonra ikinci gece de ateşkesin sürdüğü haber verildi. Böylece hem İsrail hem de Gazze Şeridi’nde insanların "normal hayata” yavaş yavaş dönmeye çalıştığı bildiriliyor.