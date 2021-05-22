Dersim’de fırtına çok sayıda evin çatısını uçurdu

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Dersim’in Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar meydana geldi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan rüzgar, Sakyol ve Aşağıbudak köylerinde şiddetli fırtınaya dönüştü.

Fırtınanın etkisiyle köylerdeki bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve evleri hasar gören ailelere destek sağlanacağı bildirildi.