Yaşam

Dersim’de fırtına çok sayıda evin çatısını uçurdu

Dersim’in Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar oluştu.
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kürdistan Dersim Çemişgezek fırtına

HABER MERKEZİ

Dersim’in Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar meydana geldi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan rüzgar, Sakyol ve Aşağıbudak köylerinde şiddetli fırtınaya dönüştü.

Fırtınanın etkisiyle köylerdeki bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve evleri hasar gören ailelere destek sağlanacağı bildirildi.

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