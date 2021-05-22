Kobanili çiftçilerden yardım çağrısı

KOBANİ (K24)

Rojava ekonomisinin büyük bir kısmı tarıma dayalı olduğu için, bu yıl yaşanan kuraklık Kobanili çiftçiler ve işçilerin hayatını da zorlaştırıyor.

Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle iyi mahsul elde edemeyen Kobanili çiftçiler zor günler yaşadıklarını ifade ederek, gelecek yıl tarımsal ihtiyaçlarını karşılamaları için Rojava’daki Özerk Yönetim’deki ilgili makamlardan yardım beklediklerin belirtiyor.

Bölgede kuraklığın yaşanması Kobani halkı için felaket anlamına gelirken, çiftçilerin yanı sıra, tarım işçileri de durumdan mağdur olduklarını söylüyor.

Ayrıca çiftçiler, Özerk Yönetim'den Fırat Nehri üzerinde sulama projeleri yapılmasını talep ediyor.