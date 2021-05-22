Başkent Erbil’e turist akını

ERBİL (K24)

Son 5 günde 62 bin 407 kişinin başkent Erbil’i ziyaret ettiği açıklandı.

Erbil Turizm Müdürlüğü yetkilisi İsmail Minexan, son 5 günde 62 bin 407 turistin başkent Erbil’i ziyaret ettiğini belirtti.

K24’e konuşan Erbil Turizm Müdürlüğü yetkilisi İsmail Minexan, “Mayıs ayının 17-22 günleri arasında Erbil ve ilçelerini 62 bin 407 turist ziyaret etti. Turistler ziyaret ettikleri bölgelerde kalabilir” dedi.

Söz konusu verilerin Mahmur, Hazır, Şarewa ve Erbil’in sınır noktalarından alındığını belirten Minexan, turzim şirketleri ve turistlerin yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyduğunu ifade etti.

Bazı seyahat şirketlerinin turistlerden ziyaret ettikleri bölgelerde kalmaları için para aldığı şeklindeki iddiaların olduğunu ifade eden Erbil Turizm Müdürlüğü yetkilisi, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsmail Minexan, söz konusu iddiların incelendiğini ve tursitlerden para alan seyahat şirketleri hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığını da sözlerine ekledi.