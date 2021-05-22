ENKS: PYD güçleri bir üyemizi kaçırdı

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği tarafından bugün yapılan açıklamada, Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı güvenlik güçlerinin dün gece ENKS’nin Çilaxa Şubesi Üyesi ve Kürdistan Demokrat Partisi- Suriye (KDP-S) Bölge Komitesi Üyesi Abdulxafar Muhammed'i kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, ENKS üyesi Abdülxafar Muhammed’in, eşi ile birlikte arabasında Rimelan ile Kamışlo yolu üzerinde yolculuk yaptığı esnada güvenlik güçleri tarafından yollarının kesildiği bilgisine yer verildi.

Eşinin Şabak köyü yakınında arabadan indirilerek Muhammed’in bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtilen açıklamada, Abdulxafar Muhammed’in 28 Mart'ta da kaçırıldığı ve KDP-S ile ENKS’de siyasi faaliyetlerde yer almaması için tehdit edildiği kaydedildi.

“İnsanlığın değerlerine aykırı bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada “Bu eylem, PYD'nin Kürt diyaloğunu sürdürmemesinin başarısızlığı ve isteksizliğinin bir kanıtıdır” ifadelerine yer verildi.

ENKS açıklamanın sonunda, PYD’nin cezaevlerinde bulunan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, Kürt halkının düşmanlarına hizmet eden bu gözdağı eylemlerinin durdurması çağrısında bulundu.