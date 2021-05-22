Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 231 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi, 835 yeni hasta belirlendi.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Covid-19 testi yapıldı.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen hasta sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Ayrıca, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 876 olduğu açıklandı.

Yeni coronavirüs tablosunun açıklamasının ardından Twitter'dan paylaşım yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin."