ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para adımı

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Kripto paralar tüm dünyada olduğu gibi ABD’nin de gündeminde.

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında özellikle kripto paralar konusunda kontrolün sağlanması için rapor hazırlandı.

KRİPTO PARA UYARISI

Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu belirtildi.

Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi.

İşletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

10 BİN DOLAR ÜSTÜNÜN BİLDİRİLMESİ İSTENDİ

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi istendi.

Raporda ayrıca, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselmebileceği belirtildi.