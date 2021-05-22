Luis Suarez: Barcelona beni küçümsedi

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İspanya La Liga'da sezonu 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin 11’inci şampiyonluğunu elde etti.

Barcelona'dan ayrılarak Atletico'ya adım atan Luis Suarez attığı 21 golle takımının zafere ulaşmasında büyük rol oynadı.

7 yıl aradan sonra gelen zaferde büyük pay sahibi olan Luis Suarez, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Zafer sonrası duygularını aktaran 33 yaşındaki yıldız, "Barcelona benim değerimi bilmedi, beni küçümsediler” ifadelerini kullandı.

“Atletico bana bir fırsat vermek için kapılarını açtı” diyen Suarez, şunları kaydetti:

“Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım. Çok acı çektim. Eşim, çocuklarım... Onlar da benimle birlikte günlerce acı çekti. Çok zordu. Ve şampiyonuz...”