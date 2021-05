Eurovision’u İtalya kazandı

HABER MERKEZİ

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Covid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Grup, teşekkür konuşmasında "Rock 'N' Roll asla ölmez" mesajı verdi.

