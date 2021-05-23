Parastin: 16 Ekim takımı mesnetsiz iddialarda bulunuyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Asayişini Koruma Ajansı (Parastin), 16 Ekim takımına bağlı medyasının, mesnetsiz iddialar yayınlandığına dikkat çekti.

Parastin tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahor Şeyh Cengi’ye bağlı bazı haber siteleri ve yayın kuruluşlarının temelsiz haber yayınladığı kaydedilirken, haberde bazı kişilere yönelik zehirlenme girişiminden bahsedildiği ve haberde Parastin’ın adının da geçtiği belirtildi.

Asılsız haberin yayınlanmasını destekleyenlerin, sorumsuzca hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Herkes için açıktır ki Herki aşiretinin onurlu mensupları Cewher Herki’nin 16 Ekim ihanetçi takımıyla iletişime geçmesinden endişeye kapılmıştır. Buna karşılık Lahor’a bağlı medya bu temelsiz iddiaları yayınlayarak Herki aşiretini yanına çekip seçimlerde kaç oy alacağı derdindedir” denildi.

16 Ekim takımı medyasında yayınladıkları temelsiz haberlerden ötürü haberin yayınlanmasına destek olanlar hakkında hukuki işlem başlatmanın kendilerinin hakkı olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kürdistan Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği nezaretinde adil bir soruşturma yürütülmesi ve iddialarla ilgili gerçeklerin tüm taraflar için açığa çıkartılması çağrısında bulunuldu.