Başbakan Süleymaniye’de buğday pazarlama projesinin temelini atıyor

ERBİL (K24)

Medya ve Bilgi Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani bugün saat 12.00’de Süleymaniye’de buğday silosu ve çiftçi buğdayını pazarlama projesinin temel atma törenine katılacak.

Törene Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de katılacak.

Proje; modern bir buğday silosu, gıda üretim ve depolama sistemi ve buğday ve diğer mahsullerin en yeni teknolojiyle pazarlanmasını sağlayacak.

Dünya standartlarında olacak projenin maliyeti ise 122 milyon dolar olacak.