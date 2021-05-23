Kerkük’te Peşmerge - Irak ordusu ortak koordinasyon merkezi açılıyor

ERBİL (K24)

Bugün Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nde Peşmerge ile Irak güçleri ortak koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirilecek.

Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 1 ve 2’nci tugaydan 8 komutan, Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nde görev yapmaya başlayacak.

K24’e konuşan Irak Ortak Operasyonlar Odası Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Xefaci, Erbil ve Bağdat komutasında koordinasyon merkezinde istihbarat alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Xefaci, bu hafta yeni koordinasyon merkezlerinin açılacağını kaydederek, DAİŞ’in hareketliliğinin olduğu güvenlik boşluğu alanlarında yakın bir gelecekte ortak operasyonların başlayacağını belirtti.

Peşmerge ile ortak koordinasyon konusunda başarılı olduklarını söyleyen Xefaci, gelecekte DAİŞ’e karşı ortak operasyon planı yaptıklarını ve güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde ülkenin servetlerinin heder edilmesinin önüne geçeceklerini dile getirdi.

Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşüyle ilgili daha öce Irak hükümetiyle çok sayıda toplantı gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantılarda 6 ortak koordinasyon merkezinin açılmasına yönelik karar alınırken, geçtiğimiz hafta Diyala’da ortak koordinasyon ofisi açılmıştı.

Bugün ise Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’ndeki ortak koordinasyon merkezi açılarak, 8 Peşmerge komutanı burada göreve başlayacak.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Yahya Resul ise K24’e yaptığı açıklamada, ortak koordinasyon merkezlerinde Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinden komutanların görev yapacağını ve DAİŞ mensubu teröristler hakkında istihbarat bilgisi alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Diyala ve Kerkük’ün Mexmur ve Ninova’da da ortak koordinasyon merkezlerin açılması beklenirken, ardından DAİŞ’e karşı ortak operasyonların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Operasyonlarla Irak ordusu ve Peşmerge temas hatları arasında bulunan boş alanların doldurulması bekleniyor.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Kerkük’teki ortak koordinasyon merkezinin açılması, Kerkük’ün durumunun normale dönmesi için atılmış ilk adım olarak görülüyor.

Başta Kerkük olmak üzere Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğundan faydalanan DAİŞ, sık sık saldırılar düzenliyor.

Erbil ile Bağdat arasında aylar süren görüşmeler sonrası, ilgili bölgelerde ortak operasyon odalarının kurulması kararlaştırıldı.