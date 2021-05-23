Dağ maratonunda 21 koşucu öldü

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Eyalet medyası, gece boyu süren ve 700'den fazla personelin yer aldığı kurtarma operasyonunda 172 katılımcıdan 151'inin kurtarıldığını aktardı. Çin haber ajansları fiziksel rahatsızlıklar ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle 21 koşucunun öldüğünü duyurdu.

Gansu bölgesinde yer alan Sarı Nehir Taş Orman turizm bölgesinde cumartesi günü başlayan 100 kilometrelik koşu, rakımı 3 bin metreyi bulan dağlar arasında düzenlendi.

Daha önce 4 kez yarış düzenlenen parkurda bu kez soğuk hava etkili oldu. Sporcuların bazıları yarışın en zor bölümü olarak nitelenen 1000 metre yükseğe çıkılan 24. ve 36. kilometrelik kısmında hissettikleri aşırı soğuk nedeniyle koşuyu bıraktı.

Maratonun bu kısmını da geçen ve daha sonra aşırı soğuktan etkilenen sporcular ise dağ oyuklarında korunarak yardım çağrısı yaptı. Sporcuların büyük kısmı ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak ani sıcak düşüşünden etkilenen 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kurtarma ekipleri tarafından dağ oyuklarından alınan katılımcıların büyük çoğunluğunun hava şartlarına uygun giyinmediği görüldü.

Yarışı düzenleyen Baiyin kenti Belediye Başkanı Mayor Zhang Xuchen, pazar günü basın toplantısında özür dileyerek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.