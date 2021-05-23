Gözlemevi: Serêkaniyê'de 4 DAİŞ emiri var

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Serêkaniyê’de 4 DAİŞ emirinin bulunduğunu açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, Halep ve Deyr ez-Zor kentlerinden olan Suriyeli 4 DAİŞ’linin Serêkaniyê’de Türkiye destekli grupların içerisine karıştığı belirtildi.

Türkiye ordusu ve Suriye Milli Ordusu (SMO), 9 Ekim 2019’da Serêkaniyê ve Girê Sipî’ye girmişti.

Daha önce yayınlanan birçok haberde Suriyeli silahlı gruplar arasında çok sayıda DAİŞ’linin olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca Serêkaniyê’de daha önce çekilen bazı görüntülerde, bir takım milislerin DAİŞ bayrağını yükselttiği görülmüştü.