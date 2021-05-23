Başbakan 122 milyon dolarlık projenin temelini attı: Çiftçiye güven verecektir

SÜLEYMANİYE (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye’nin Piremegrun ilçesinde 122 milyon dolar maliyetle yapılacak olan buğday pazarlama projesinin temel atma törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Başbakan, “Bu projenin yapılıyor olması şunu bir kez daha hatırlatıyor: Hükümet verdiği sözleri tek tek hayata geçiriyor. Umuyorum ki bu proje Kürdistan ve özellikle sevgili Süleymaniye çiftçisine, ürünlerinin ne olacağını derdinin giderilmesini sağlayacak, güven verecek. Bu proje sadece onların ürünlerinin alımını yapmakla kalmayacak aynı zamanda Kürdistan halkına da gıda güvenliği konusunda garanti verecek” dedi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde bütün sektörlerde ekonomi altyapısının gelişmesi için bu tür stratejik projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Tarım sektörünün her ülkede olan düzeye getirileceğini vurgulayan Başbakan, “Tarım sektörünün gelişmesiyle birçok iş daha sağlanacaktır. Sanayi sektörü de gelişmeye başlayacak, ticaret de. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı olarak Kürdistan halkı için binlerce istihdam imkanı sağlanacak” diye konuştu.

Başbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burası tarihi bir yer. Allah’ın bize sunduğu büyük nimetleri görmeliyiz. Ülkemizin kendi ayakları üzerinde durması için çabalamalıyız ki hiçbir şey ithal etmeye ihtiyacımız kalmasın. Sadece Kürdistan’ın iç ihtiyacını karşılamakla kalmayıp dışarıya da ihraç edecek seviyeye gelmeliyiz ki başka bir gelir olsun. Sadece bir gelir kaynağına bel bağlamayacağız.

Bu hükümet kabinesini kurduğumuzda Kürdistan’ın gelir kaynaklarını çeşitlendireceğimizi söyledik. Bunun sözde kalmamış olması da övünç kaynağıdır. Bazı yerlerde ürünlerini alıyoruz, bazı yerlerde de tamamlanmaya doğru gidiliyor.

Burada bu projenin da yapımına başlandı ve umuyorum ki yakın bir zamanda sonuçlarını göreceğiz. Kürdistan halkı da bize şahitlik etsin ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu kabinesi her şeyden çok Kürdistan’da güçlü bir ekonomik altyapıyı düşündü desin.”