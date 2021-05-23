Kürdistan Bölgesi’nde 747 yeni Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 851 Covid-19 testi yapılırken, 747 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 776 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 802 bin 609 Covid-19 testi yapılırken, 165 bin 458 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 149 bin 838 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 221 kişi yaşamını yitirdi.

11 bin 399 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.