İngiltere: İki doz Covid-19 aşısı Hint varyantına karşı etkili

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"Verilerin çığır açıcı" olduğunu söyleyen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin önümüzdeki ay daha fazla Covid-19 kısıtlamasını kaldırabileceği konusunda giderek daha umutlu olduğunu dile getirdi.

Hancock ayrıca, "Doğru yolda olduğumuzdan giderek eminim, çünkü bu veriler aşının iki dozdan sonra Hint varyantına karşı da aynı derecede etkili çalıştığını gösteriyor" dedi.

Hükümet, 21 Haziran'dan itibaren kalan Covid-19 kısıtlamalarını da kaldırılmayı planlanıyor.

PHE: HER İKİ AŞININ İLK DOZU HİNT VARYANTINA KARŞI YÜZDE 33 ETKİLİ

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının, ikinci dozdan iki hafta sonra B.1.617.2 (Hindistan varyantı) varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yüzde 88 etkili olduğunu gösterdi.

PHE, AstraZeneca aşısının iki dozunun ise Hint varyantından kaynaklı semptomatik hastalığa karşı yüzde 60 etkili olduğunu aktarmıştı.

Ayrıca PHE her iki aşının da ilk dozunun, üç hafta sonra B.1.617.2'ye karşı yüzde 33 etkili olduğunu, bildirdi.

Berlin hükümeti, İngiltere'de Hindistan'da görülen Covid-19 varyantının yaygınlaşması sebebiyle geçtiğimiz günlerde İngiltere'den Almanya'ya giriş yapan kişilere ilk olarak 2 hafta zorunlu karantina uygulayacağını açıkladı.