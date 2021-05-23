Sağlık

İngiltere: İki doz Covid-19 aşısı Hint varyantına karşı etkili

İngiliz sağlık yetkilileri, iki doz Covid-19 aşısının coronavirüsün ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve İngiltere'de yaygın olarak görülen varyantına karşı da etkili olduğunu duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İngiltere Covid-19 aşısı Hindistan varyantı

HABER MERKEZİ

"Verilerin çığır açıcı" olduğunu söyleyen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin önümüzdeki ay daha fazla Covid-19 kısıtlamasını kaldırabileceği konusunda giderek daha umutlu olduğunu dile getirdi.

Hancock ayrıca, "Doğru yolda olduğumuzdan giderek eminim, çünkü bu veriler aşının iki dozdan sonra Hint varyantına karşı da aynı derecede etkili çalıştığını gösteriyor" dedi.

Hükümet, 21 Haziran'dan itibaren kalan Covid-19 kısıtlamalarını da kaldırılmayı planlanıyor.

PHE: HER İKİ AŞININ İLK DOZU HİNT VARYANTINA KARŞI YÜZDE 33 ETKİLİ

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının, ikinci dozdan iki hafta sonra B.1.617.2 (Hindistan varyantı) varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yüzde 88 etkili olduğunu gösterdi.

PHE, AstraZeneca aşısının iki dozunun ise Hint varyantından kaynaklı semptomatik hastalığa karşı yüzde 60 etkili olduğunu aktarmıştı.

Ayrıca PHE her iki aşının da ilk dozunun, üç hafta sonra B.1.617.2'ye karşı yüzde 33 etkili olduğunu, bildirdi.

Berlin hükümeti, İngiltere'de Hindistan'da görülen Covid-19 varyantının yaygınlaşması sebebiyle geçtiğimiz günlerde İngiltere'den Almanya'ya giriş yapan kişilere ilk olarak 2 hafta zorunlu karantina uygulayacağını açıkladı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar