Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip’i onun hediyesiyle andı

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün İngiltere'nin güneydoğusundaki Portsmouth kentinde, kendi adını taşıyan havacılık şirketini ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth, ziyarette Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Deniz Piyadeleri personeli ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında 95 yaşındaki Kraliçe'nin, nisan ayında kaybettiği 73 yıllık eşi Prens Philip'i unutmadığı görüldü.

Kraliçe, kırmızı paltosunun üzerine ortasında elmas taşlar bulunan altın bir broş takmıştı.

Bu broşu, Kraliçe'ye 1966 yılında eşi Prens Philip hediye etmişti.

Prens Philip, 9 Nisan'da 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.