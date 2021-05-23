Blinken’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News televizyonuna İsrail ile Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ve Filistin için en uygun çözümün iki devletli çözüm olacağını söyleyen Blinken, “Sonuç olarak, İsrailin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın ve Filistinlilere hak ettikleri devleti vermenin tek yolu budur. Bu gitmemiz gereken yöndür. Bunun bugün olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Blinken, iki taraf için de olumlu şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Hem Filistinlilerle hem de İsraillilerle iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Ancak burada en önemli konu şudur; olumlu bir değişiklik olmazsa ve özellikle Filistinlilerin haysiyetle ve umutla yaşaması için bir yol bulamazsak bu döngü kendisini tekrar edecek gibi gözüküyor.”

Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlayan şiddet olayları, İrail ve Hamas arasında varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.