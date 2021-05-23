Liverpool Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

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Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Liverpool, ligin son haftasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Liverpool ilk yarının 36’ncı dakikasında Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Sol köşeden kullanılan kornerde top ceza sahasına gönderildi. Orada yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Mane takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyun oynayan ev sahibi ekip, 74’üncü dakikada ilk golün sahibi Mane ile durumu 2-0'a getirdi. Crystal Palace yarı alanında paslaşmalar sonrasında kendisini arka bölgede unutturan Mane, en son topla buluşan isim oldu. Senegalli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Chelsea ile Leicester'ın kaybetmesi sonrasında Liverpool sezonu 3’üncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.