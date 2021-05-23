Eski FBI çalışanına Usame bin Ladin belgelerini saklama suçlaması

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Washington Post’a göre, Missouri’deki federal mahkeme, çok gizli güvenlik iznine sahip eski bir FBI analisti olan Kendra Kingsbury’yi gizli ulusal güvenlik belgelerini 10 yıldan fazla bir süredir evinde yasadışı olarak saklamakla suçladı.

İddianamede, Kendra Kingsbury’nin (48) hassas belgeleri uygunsuz bir şekilde alarak, Haziran 2004’te eve getirmeye başladığı ve 15 Aralık 2017’ye kadar bunu yapmaya devam ettiği iddia edildi.

Sekiz sayfalık iddianamede, Kingsbury’nin ABD’nin “terörle mücadele, karşı istihbarat ve siber tehditlere” karşı savunma yolları da dahil olmak üzere gizli bilgiler içeren birkaç belge elde ettiği öne sürüldü. Elindeki diğer belgeler, El Kaide ve Usame bin Ladin’in şüpheli bir asistanı hakkında bilgiler de içeriyordu.

FBI Karşı İstihbarat Bölümü Müdür Yardımcısı Alan Kohler Jr. yaptığı açıklamada, “Sanık tarafından 10 yıldan fazla bir süredir saklanan gizli ulusal güvenlik bilgilerinin büyüklüğü ve derinliği hayret verici” dedi.

Kendra Kingsbury 1 Haziran’da mahkemeye çıkacak.

Kingsbury evinde sakladığını iddia edilen belgelerin hiçbirini sızdırmakla suçlanmıyor, ancak savcılar onlara sahip olmasına izin verilmediğini bildiğini belirtiyor.