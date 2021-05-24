Hindistan’da ölümcül ‘kara mantar’ hastalığı: Binlerce vaka görüldü

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Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Covid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görüldü. Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

Doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, Covid-19 hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti.

Kara mantar bağlantılı vakaların yarısından çoğu batı vilayetleri Gujarat ve Maharaştra'da görüldü. En az 15 vilayette de 8 ila 900 arası vaka bildirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan'ın 29 vilayeti hastalığın salgın olarak ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.

'ÖLÜM ORANI %94'E ÇIKABİLİR'

Hindistan'ın merkezindeki Indore şehrinde bulunan bin 100 yataklı Maharaja Yeşwantrao Hastanesi'nde hastaların sayısı geçen hafta 8 iken, Cumartesi gecesi 185'e çıktı.

Hastanenin ilaç departmanı başkanı Dr. VP Pandey hastaların %80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Dr. Pandey, hastanenin kara mantar hastalarının tedavisi için toplam 200 yataklı 11 merkez daha oluşturduklarını belirtip "Hasta sayısındaki bu artış kesinlikle beklenen bir durum değildi. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk" dedi.

Dr. Pandey, "Kara mantar enfeksiyonu Covid-19'dan çok zorlu olmaya başladı. Hastalar zamanında ve düzgün bir şekilde tedavi edilmezse ölüm oranı %94'e çıkabilir. Tedavisi pahalı ve ilaç miktarları yetersiz" diyor.

MUKORMİKOZ NEDİR?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Mumbai'de görevli göz ameliyatları ve enfeksiyonları uzmanı Dr. Akshay Nair, "Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur" diyor.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.