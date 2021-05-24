3 ilde ‘PKK’ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Şırnak ve Dersim’de başlatılan operasyonlarda aralarında HDP ve DBP’nin mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.