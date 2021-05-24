3 ilde ‘PKK’ operasyonu: 20 gözaltı kararı
HABER MERKEZİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Şırnak ve Dersim’de operasyonlar başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, “PKK’nin siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan kişilerin, PKK adına eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını tespit edildiği ileri sürüldü.
Gözaltına alınanların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri kaydedildi.