Fransa’da şampiyon Lille

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Lille, Fransa Ligue 1'in son haftasında Angers konuk oldu.

Lille, 10’uncu dakikada Jonathan David ve 45+1'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu. Angers'in tek golü 90+2'de Fulgini'den geldi.

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Paris Saint-Germain (PSG), Brest deplasmanında 2-0 galip geldi. Fakat bu şampiyon olmaya yetmedi.

MBAPPE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

PSG'nin 22 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi.

Çok mutlu olduğunu ve Ligue 1'de şampiyon olmak istediğini belirten Mbappe, "Büyük bir gurur kaynağı bu. Yardım eden bütün takım arkadaşılarıma ve kulübe çok teşekkür ederim. Başarıya açım, her bir kupa farklı çünkü hepsi farklı bir sezonu temsil ediyor" açıklamalarında bulundu.

Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 30 maçta 26 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladı