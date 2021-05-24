ABD istihbarat raporu Wuhan Laboratuvarı’na işaret etti

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Wall Street Journal'ın Amerikan istihbarat raporuna dayandırdığı haberi, salgınının kaynağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, Kasım 2019'da Wuhan'daki laboratuvarda çalışan 3 araştırmacının mevsimsel grip şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın desteklenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu vurguladı.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamıştı.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Son olarak 18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip coronavirüsün nasıl ortaya çıktığının hala belirlenemediğini belirtip ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisinin hala geçerliliğini koruduğunu duyurmuştu.