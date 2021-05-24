Irak hükümetinden Ezidi kadınlara ekonomik destek

ERBİL (K24)

Irak hükümeti, terör örgütü DAİŞ’in elinden kurtulan Ezidi Kürt kadınlara ekonomik destek sunma kararı aldığını bildirdi.

Irak Göç Ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Abbas Cihangir, DAİŞ’in elinden kurtulan birçok kadının yurt dışına gittiğini belirterek, 3 bin 500 kadın için ayırdıkları bütçenin bin 900 kadına dağıtılacağını belirtti.

Bin 900 kadına 2 milyon dinarlık yardım yapılacağını vurgulayan Cihangir, “Evleri yıkılanlar ve zararları 30 milyon dinardan az olanlara yardım yapılacak. Zararları 30 milyon dinardan fazla olanların yardım miktarı Bakanlar Kurulu’na tarafından yükseltilecek” dedi.

DAİŞ’in 2014 yılında Şengal ve çevresine saldırısında binlerce kadın ve çocuk terör örgütü tarafından kaçırıldı.

DAİŞ’in Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasından sonra birçok Ezidi kız ve kadın örgütün elinde kurtarıldı. Bundan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurdu. Söz konusu ofisin Ezidileri kurtarma çabaları devam ediyor.