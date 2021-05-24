Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

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Geçen haftayı 8,40'ın üzerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni bugün 8,39'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise son 3 işlem gününde olduğu gibi 10,23-10,25 bandında sakin bir seyir izliyor.

DOLAR, EURO KARŞISINDA SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKIN

Dolar güçlenen euro karşısında son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD'de yüksek enflasyonun geçici olduğuna tam ikna olmamalarına rağmen Fed'in yakın zamanda tahvil alımında azaltıma gideceğini beklentilerini önceki haftalardaki kadar güçlü taşımıyorlar.

Dolar endeksi de geçen cuma günü gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan 89,64'ün çok az üzerinde 90,045 seviyesinde seyretti.

Piyasalar tarafından fiyatlanabilecek önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öne çıkıyor.