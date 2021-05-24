Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon: 29 gözaltı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK adına faaliyetlerde bulundukları iddia edilen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Dersim'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 29 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.