Spor

İşte Şampiyonlar Ligi’nde oynaması kesinleşen 25 takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2021-2022 sezonunda 25 kulüp yerini aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Şampiyonlar Ligi oynaması kesinleşen takımlar

HABER MERKEZİ

Avrupa'da yerel liglerin sona ermesiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli olmaya başladı.

Devler Ligi'nde 2021-2022 sezonu için 11 ülkeden 25 takım yerini ayırdı.

2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar şöyle:

İspanya La Liga’dan 4 takım: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla

İngiltere Premier Lig’den 4 takım: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

Almanya Bundesliga’dan 4 takım:  Bayern Münih, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg

İtalya Seri A’dan 4 takım: Inter, Milan, Atalanta, Juventus

Fransa Ligue 1’den 2 takım: Lille, Paris Saint-Germain (PSG)

Portekiz Süper Lig’den 2 takım: Sporting, Porto

Rusya Ligi: Zenit

Belçika Ligi: Club Brugge

Türkiye Süper Ligi: Beşiktaş

Ukrayna Ligi: Dinamo Kiev

Hollanda Ligi: Ajax

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar