İşte Şampiyonlar Ligi’nde oynaması kesinleşen 25 takım
HABER MERKEZİ
Avrupa'da yerel liglerin sona ermesiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli olmaya başladı.
Devler Ligi'nde 2021-2022 sezonu için 11 ülkeden 25 takım yerini ayırdı.
2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar şöyle:
İspanya La Liga’dan 4 takım: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla
İngiltere Premier Lig’den 4 takım: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea
Almanya Bundesliga’dan 4 takım: Bayern Münih, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg
İtalya Seri A’dan 4 takım: Inter, Milan, Atalanta, Juventus
Fransa Ligue 1’den 2 takım: Lille, Paris Saint-Germain (PSG)
Portekiz Süper Lig’den 2 takım: Sporting, Porto
Rusya Ligi: Zenit
Belçika Ligi: Club Brugge
Türkiye Süper Ligi: Beşiktaş
Ukrayna Ligi: Dinamo Kiev
Hollanda Ligi: Ajax