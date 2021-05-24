Kamışlo’da içme suyu krizi

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Komışlo kentinde içme suyu krizi yaşanıyor. İçme suyu ihtiyaçlarını tankerle su satın alarak gidermeye çalışan Kamışlolular, sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

K24’e konuşan kent sakinlerinden Bavê Abdullah, 5 gündür evine su girmediğini belirterek, “5 gündür evimiz susuz. Haftada 4 bin Suriye Lirası ödeyerek su alıyoruz” dedi.

Aldıkları suyun da temiz olmadığını belirten Bavê Abdullah, hem içme suyunu hem de temizlik için kullandıkları suyu satın aldıklarını ifade etti.

Hemen her yaz Kamışlo’nun bazı mahallelerinde su sorunu yaşanıyor. Zeytuniye Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bir aydan fazla bir süredir su sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.

Kamışlo Su İdaresi’nin önünde toplanan kadınlar, sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

K24’e konuşan Azize anne, “Ramazan ayından önce, 2 aydan bu yana suyumuz yok. Ben yaşlı bir kadınım, eşim yok. Su alacak gücüm yok. Suyu borulardan bıraksınlar” ifadelerini kullandı.

Yetkililere göre kentin bazı mahallelerindeki su borularının eskimesinden dolayı su sorunu yaşanıyor ve boruların yenilenmesi gerekiyor. Geçici bir çözüm olarak halka tankerle su dağıtılıyor.

K24’e konuşan Su İdaresi Müdürü Dedi İsa, “Su kullanımın arttığı dönemde elektrik kesilmemeli. Elektrikler kesildiği zaman halka nasıl su verilebilir? Birçok hazırlığımız var. Ancak 30-40 yıldır tamir edilmeyen su boruları var. Bu sorun da birkaç günde çözülecek bir sorun değil. Bu sorunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Rojava’da elektrik sorunu günlük hayatın birçok alanını olumsuz etkiliyor. Özerk Yönetim yetkilileri başta su krizi olmak üzere birçok sorunun temeli olan elektrik sorununun Fırat Nehri’nin suyunun Türkiye tarafından azaltılması olduğunu vurguluyor.