Seçimler öncesi Rojava’da rejimle olan sınır kapıları kapatılıyor

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Rojava’da Özerk Yönetim’e bağlı Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, rejimle olan sınır kapılarının, bu akşam saat 19.00 itibariyle kapatılacağı bildirildi.

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri 26 Mayıs’ta yapılacak.

Özerk Yönetim, seçim sandıklarının Rojava’da kurulmaması kararı almıştı.

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etmişti.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı ülkeler seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.