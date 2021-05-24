Politika

Seçimler öncesi Rojava’da rejimle olan sınır kapıları kapatılıyor

Suriye’de yapılacak olan seçimlere iki gün kala, Rojava yönetimi, rejimle olan sınır kapılarını kapatıyor.
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Suriye'de seçim 26 Mayıs’ta
Suriye'de seçim 26 Mayıs’ta
kürdistan Rojava özerk yönetim Suriye devlet başkanlığı seçimi

HABER MERKEZİ

Rojava’da Özerk Yönetim’e bağlı Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, rejimle olan sınır kapılarının, bu akşam saat 19.00 itibariyle kapatılacağı bildirildi.

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri 26 Mayıs’ta yapılacak.

Özerk Yönetim, seçim sandıklarının Rojava’da kurulmaması kararı almıştı.

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etmişti.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı ülkeler seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

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