BM: Covid-19 salgını bitmekten çok uzak

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Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin 74'üncüsü, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

WHO’nun 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının "tsunami" etkisi oluşturduğunu, 3,4 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 500 milyon kişinin işini kaybettiğini, küresel bilançoda trilyonlarca dolar kayıp yaşandığını vurgulayarak “En savunmasız durumdakiler en çok acı çekiyor. Korkarım bu (salgın) bitmekten çok uzakta” dedi.

“YOKSUL ÜLKELERDE DAHA DERİN ACILARA NEDEN OLUYOR”

Guterres, Covid-19 aşılarının adaletsiz dağılımına dikkati çekerek, zengin ülkelerin halklarının çoğunu aşılayıp ekonomilerini açtığı bir durumla karşı karşıya olduklarının, yoksul ülkelerde ise virüsün mutasyonlara uğrayarak daha derin acılara neden olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Salgında yeni dalgaların yüz binlerce kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısı yapan Guterres, bu durumun küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğini de belirtti.

Guterres, ülkelerin tek başına virüsü yenemeyeceğine işaret ederek "virüsü durdurmak için dünyanın kararlı ve dayanışma içinde mücadele vermesi" gerektiğini dile getirdi.

“BİR VİRÜSLE SAVAŞ HALİNDEYİZ”

Dünya liderlerini covid-19 aşıları, test kiti ve tedavilerine eşit erişim için bir planı acilen hayata geçirmeye davet eden Guterres, liderlerin bu plana, covid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) ve Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansal destek vermesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

“AŞI ÜRETİM KAPASİTESİ 2'YE KATLANMALI”

Covid-19 aşılarının üretim kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Guterres, aşıların fikri mülkiyetlerine ilişkin esneklik yapılmasını istedi.

Guterres, ayrıca temel sağlık hizmetleri sistemleri ve evrensel sağlık sigortasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bir sonraki küresel bir salgına hazırlık yapılmasının önemine vurgu yaptı.

74’üncü Dünya Sağlık Asamblesi, 1 Haziran'da sona erecek.