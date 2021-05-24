Mahmur: Peşmerge - Irak ordusu ortak operasyon odası faaliyete geçti

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Qereçux Sorumlusu Kirmanc Abdullah, Peşmerge ile Irak ordusu arasında varılan anlaşma doğrultusunda Mahmur’da ortak operasyon odası kurulduğunu ve 5 Peşmerge subayının burada görev aldığını söyledi.

Faaliyete geçen operasyon odasının, 16 Ekim 2017 sonrası bölgede bozulan istikrarın yeniden sağlanmasında etkili olması bekleniyor.

Kirmanc Abdullah, 16 Ekim olayları sonrası boşaltılan KDP’nin Mahmur’daki ofislerinin de geri alınacağını kaydetti.

Dün de Kerkük’te oluşturulan Peşmerge ile Irak ordusu tarafından ortak operasyon odası faaliyete geçmişti.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması amacıyla önümüzdeki günlerde birkaç ortak merkezin daha kurulması bekleniyor. Bu şekilde DAİŞ’in bölgedeki hareketliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.