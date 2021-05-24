‘İran, Gazze savaşını vekillerinin zaferi olarak lanse etmeye çalışıyor’

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The New York Times'ın (NYT) haberine göre İsrail ile kara, hava ve denizde uzun bir savaşın gölgesinde kalan İran yönetimi, İsrail ve Filistin arasındaki son çatışmadan duyduğu mutluluğu gizlemeye çalışmadı.

Haberde Tahran’ın, 11 gün süren çatışma boyunca İsrail'e verilen zarara övgüde bulunduğu, resmi basın ve yorumcuların, İran'ın Gazze'deki Filistinli gruplara İsrailli sivilleri vurması için silah ve askeri eğitim sağlamadaki rolüne dikkati çektikleri belirtildi.

İran’ın Hamas’ı onlarca yıldır desteklediği ifade edilen habere göre uzmanlar, İran’ın Hamas'a İsrail’in iç kesimlerine kadar ulaşabilen kendisine ait gelişmiş füzeler üretmesi için yıllardır mali ve siyasi desteğin yanı sıra silah, teknoloji ve eğitim alanlarında yardım sağladığını ancak İsrail istihbaratına göre Hamas’ın son çatışmada kararlarını İran'dan bağımsız olarak aldığını dile getirdi.

İsrail’in geçtiğimiz yıl, İran’daki bazı nükleer tesislere sabotaj saldırıları düzenlemek de dahil olmak üzere İran’a karşı bir dizi gizli saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

İranlı yetkililerin, İsrail'e misillemede bulunması isteklerini gizlememiş olsalar da, topyekûn bir savaşın patlak vermesi riskine girmeden veya ABD ve diğer dünya güçleriyle gözden geçirilmiş bir nükleer anlaşma yapma şansını engellemeden yanıt vermenin etkili bir yolunu bulmaya çalıştıkları ifade edildi.

Son Filistin-İsrail çatışması sayesinde İsrail saldırılarına misilleme çağrısı yapan İran'daki muhafazakar akımlar, Hamas'ın İsrail'e attığı binlerce roketi Tahran'ın misillemesi olarak tasvir etme fırsatı buldu.

Siyasi analist ve İran Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Gheis Ghoreishi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail-Gazze savaşı, İran'ın yeteneklerini gösterdi” ifadelerini kullandı.

İsrailli bir analist ise Tahran'ın, Hamas'ın çatışma sırasında Gazze'de roketlerin miktarı ve menzili açısından ortaya koyduğu yeni askeri yeteneklerinin, İsrail'in bir sonraki saldırısını başlatmadan önce iki kez düşünmesine neden olacağına inandığını söyledi.

Herzliya Disiplinlerarası Merkez'de İran güvenlik araştırmaları uzmanı olan siyasi analist Meir Javidanfar, “İran, roketli saldırıları kendi topraklarındaki saldırılara misilleme olarak görüyor” dedi.

Fakat İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Haiat, İran'ı son çatışmada bir rol oynadığına işaret eden hiçbir istihbarat bilgisinin olmadığını açıkladı.

NYT’nin haberine göre bazı analistler, İran yapımı silah ve füzelerin Gazze'ye taşınmasının İsrail tarafından uygulanan katı kara ve deniz ablukası nedeniyle son derece güç olduğunu söyledi.

Haberde İran’ın, 2011'deki Arap Baharı'ndan sonra kısa bir süre için Gazze'yi Mısır'a bağlayan yer altı tünellerinden füze üretimi için askeri teçhizat ve malzeme taşıyabildiği de belirtildi.

İran'daki muhafazakar akımlar büyük bir arzuyla misilleme isteseler de İsrail-Filistin çatışması söz konusu olduğunda ülke içinde herkesin aynı fikirde olduğunu söylemek oldukça zor. İran kamuoyunun büyük bölümü, Filistin mücadelesini kendi meseleleri olarak görmüyor, hükümetin Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de vekalet savaşı yürütmek için milislere milyonlarca dolar aktarmasına da karşı çıkıyor.