Diyarbakır Barosu’ndan ihbar dilekçesi: Peker’in anlattığı dosyalar açılsın

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu, Sedat Peker’in açıklamaları üzerine faili meçhul cinayetlerin soruşturma dosyalarının yeniden açılmasını, Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in ifadelerinin alınmasını istedi.

Peker, pazar günü yayımladığı videoda Uğur Mumcu, Kutlu Adalı, Savaş Buldan ve Behçet Cantürk cinayetlerini eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile ilişkilendirmişti.

Ankara Jitem Davası, Kulp Davası, Kızıltepe Jitem, Dargeçit Jitem ve Musa Anter Cinayeti ile birleştirilen Jitem Ana Davası'na değinen Baro, bu davalarının çoğunun etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Ankara JİTEM Davası, JİTEM Ana Dava, Musa Anterin Öldürülmesi, Kulp Davası, Kızıltepe JİTEM Davası ve Dargeçit JİTEM dosyası ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı dilekçenin sonuç ve istek kısmında şunlar yer aldı:

-Sedat Peker isimli şahsın beyanları gözetilerek soruşturma başlatılması,

-Derdest faili meçhul soruşturma dosyalarında, konuşma içerikleri ve Mehmet Ağar, Korkut Eken başta olmak üzere ilgili şahısların şüpheli sıfatıyla beyanlarının alınması,

-Takipsizlik kararı verilen faili meçhul soruşturma dosyalarının 5271 sayılı yasanın 172/2. Maddesi gereğince Sedat Peker isimli şahsın bilgi ve görgüye dayalı beyanı gözetilerek, yeterli şüphenin mevcudiyeti ile yeniden soruşturmaların başlatılması,

-Konuşma içeriği gözetilerek, ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının temini,

-Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülerek, ilgili şüphelilerinin cezalandırılması amacıyla ivedi bir şekilde yargısal faaliyetlerin yürütülmesi.

İZMİR BAROSU’NDAN SUÇ DUYURUSU

İzmir Barosu da organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in yayınladığı videolar kapsamında Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Barosdan yapılan açıklamada, “2 Mayıs – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Sedat Peker isimli şahıs tarafından kendi Youtube kanalından ülkeyi sarsacak nitelikte açıklamalar yapılmış ve paylaşımlar ülke gündeminin ilk sırasına yerleşmiştir. Bahse konu kişinin konuşmaları, devlet ve mafya ilişkileri açısından çok önemli itiraflar barındırmakta olup bu itiraf ve açıklamaların ciddiyetle ele alınması ve bağımsız yargı tarafından değerlendirilmesi, hukuk devleti olma iddiasının gereğidir. Ne var ki, üzülerek takip etmekte olduğumuz üzere, bir aya yakın sürede bahsi geçen açıklamalar milyonlarca kez izlenmesine ve konunun tarafları defaatle açıklamalar yapmasına rağmen; Başkanlığımız tarafından bilinen, açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır” denildi.