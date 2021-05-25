Rusya Suriye'deki hava üssüne jetler gönderdi

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Rusya, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden uzun menzilli nükleer kabiliyete sahip stratejik bombardıman uçaklarını kullanma yeteneğine sahip olduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Tupolev Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Hmeymim'e gönderildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, üste uzun süredir pistlerin genişletilmesi ve uzatılması faaliyetlerinin sona erdiği, pistlerden birinin Rus hava kuvvetlerinin envanterindeki her türlü uçağın iniş kalkışına müsait hale getirildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, Hmeymim Hava Üssü'ne sevk edilen üç bombardıman uçağının, Akdeniz üzerindeki yeni coğrafi bölgelerde eğitim tatbikatları yapacağı ardından Rusya'daki üslerine geri döneceği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Rus askeri yetkililerine göre Moskova, Suriye'nin Tartus Limanındaki donanma üssünü de genişletiyor ve limanın gemi onarım tesislerini güçlendirmek için bir yüzer iskele inşa etmeyi planlıyor.

Askeri kaynaklara göre, yüzer iskelenin gelecek yıl tamamlanması söz konusu.

Suriye'deki iç savaşta Beşar Esad'ın en güçlü destekçisi konumundaki Moskova, uzun yıllardır Akdeniz kıyısındaki Hmeymim Hava Üssü'nü kontrol ediyor.