Başbakan, BAE heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, BAE Kızılay Konseyi Genel Sekreteri Muhammed el-Fellahi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

BAE Erbil Başkonsolosu Ahmed el-Zahri’nin de hazır bulunduğu görüşmede, heyet Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın selamlarını Başbakan’a iletti.

BAE ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlemesinin önemine vurgu yapan heyet, BAE’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılara destek olmaya devam edeceğinin kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılara Covid-19 aşısı temini konusunda destek vereceklerini bildiren BAE heyeti, Barzani Yardım Vakfı (BCF) ile BAE Kızılayı arasındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise BAE Devleti ve BAE Kızılayı’nın desteklerinden ötürü teşekkür ederek, BAE ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.