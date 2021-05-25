Politika

Bağdat’ta göstericilere ateş açıldı: 1 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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Irak Irak Bağdat Protesto Tahrir Meydanı Yeşil Bölge

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentteki Tahrir Meydanı’ndan Yeşil Bölge’ye geçmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Saldırı sonrasında çıkan arbede sırasında hem göstericiler hem de güvenlik güçleri arasında yaralılar olduğu görüldü.

Iraklı göstericiler, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlere yönelik suikast eylemlerine karşı hükümeti protesto ediyor.

 

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