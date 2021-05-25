Macron: Yaptırım politikalarının sınırındayız

HABER MERKEZİ

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Belarus yönetiminin, söz konusu uçağı başkent Minsk'e indirmesini kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak niteleyen Macron, buna ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin, Belarus'un hava sahasını kullanmayacağını söyledi.

Uçakta bulunan ve gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Sofia Sapega'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Macron, Rusya ile ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini aktardı.

Sadece provokasyonlara cevap vermekle yetinilmemesini isteyen Macron, Rusya konusunda kısa, orta ve uzun vadede bir stratejinin belirlenmesinin gereğine işaret etti.

MACRON, MALİ'DE GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN GÖZALTINA ALINMASINI KINADI

Gazze'de sağlanan ateşkesin devam etmesi gerektiğini belirten Macron, bu ateşkesin Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını kaydetti.

Macron, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı.

Bunun sorumlularına karşı gelecek saatlerde yaptırım uygulamaya hazır olduklarını aktaran Macron, ayrıca, gelişmekte olan ve yoksul ülkelere 30 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe edeceklerini dile getirdi.

Macron, bir gazetecinin Rusya ve Belarus'a karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğuna yönelik sorusuna, "Rusya ve Belarus konusunda söyledikleriniz doğru. Bugün yaptırım politikalarının sınırındayız. Arka tarafta yaptıklarımızı söylemek kolay değil. Söylersek silahlı çatışma başlatırız. İlişkileri tamamen keseriz. Bunu daha önce yaptık. Daha ileriye gideceğiz ama nereye? Belirli konularda Rusya'ya karşı uygulanan kademeli yaptırım politikası artık etkili politika değil" yanıtını verdi.