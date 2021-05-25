Aşı pasaportunun başlatılmasına onay

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Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen bu hafta sonuna kadar 300 milyondan fazla doz aşının yapılacağını ve önümüzdeki ay bu sayının 400 milyona çıkacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de "Gittikçe AB çapında özgürce hareket edebilme ehliyetine kavuşacağız" diye konuştu.

AŞI PASAPORTU HAZİRAN ORTASINDAN 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta haziran ortasından itibaren bir çeşit Covid aşı sertifikasının yürürlüğe girmesi üzerinde anlaşmıştı. Von der Leyen teknolojik sebeplerden ötürü uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla hazır olacağını söyleyerek konuya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

AB geçtiğimiz günlerde AB onaylı iki doz aşı yaptıran üçüncü ülke vatandaşlarının girişine izin veren uygulamayı kabul etmişti. Bu iki girişim sayesinde AB'de bu yılki turizm sezonunun canlandırılması amaçlanıyor.

Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi ekonomileri büyük ölçüde turizm gelirine dayalı olan AB üyelerinin bu uygulama konusunda hayli istekli olduğu bildiriliyor.

AB Covid-19 Dijital Sertifikası, sahip olan kişinin aşı durumunu veya Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği ya da Covid-19 testinin sonucunu gösterecek.