Musa Anter’in ‘Hatıralarım’ kitabı Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi

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Ünlü Kürt yazar Musa Anter’in ‘Hatıralarım’ kitabı Türkçeden Kürtçenin Sorani lehçesine çevrilerek basımı gerçekleşti.

Yazar Muhammed İzeddin tarafından Kürtçenin Sorani lehçesine çevrilen eser, FAM Yayınevi tarafından basıldı.

620 sayfadan oluşan kitabın Kürtçe çevirisinin önsözü İsmail Beşikçi ve Sinem Celadet Bedirxan tarafından yazıldı.

Kitabın çevirmeni Muhammed İzeddin yaptığı açıklamada, 29 Mayıs günü Erbil’de düzenlenecek bir seminerle kitabın tanıtımını yapacaklarını belirtti.

İzeddin, kitabın Musa Anter’in Said Nursi, İsmail Beşikçi, Abdurrahman Qasimlo, Kamuran Bedirxan, Cegerxwin, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Abdullah Öcalan’ın annesi, Madam Mitterrand, Yılmaz Güney gibi şahsiyetlerle olan anılarını içerdiğini söyledi.

Anter’in kitabında Dersim İsyanı, Şeyh Said İsyanı gibi Kuzey Kürdistan’daki devrim hareketlerine de yer verdiğini kaydeden İzeddin, kitapta Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti, Mele Mustafa Barzani hareketinin perde arkasındaki olaylar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Kürtlere yönelik yaklaşımından bahsedildiğini ifade etti.