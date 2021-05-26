İşte en çok altını olan 10 ülke
HABER MERKEZİ
Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 10 ülke şu şekilde sıralandı:
1- ABD
Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton
2- Almanya
Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton
3- IMF
Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton
4- İtalya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton
5- Fransa
Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton
6- Rusya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton
7- Çin
Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton
8- İsviçre
Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton
9- Japonya
Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton
10- Hindistan
Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton