İşte en çok altını olan 10 ülke

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Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 10 ülke şu şekilde sıralandı:

1- ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton

2- Almanya

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton

3- IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

4- İtalya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton

5- Fransa

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton

6- Rusya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton

7- Çin

Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton

8- İsviçre

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

9- Japonya

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

10- Hindistan

Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton