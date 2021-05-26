Başbakan: Mayıs Devrimi Kürdistan halkına yeni bir ufuk açtı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Mayıs Devrimi’nin (Gulan) 45’inci yıldönümü dolayısıyla Kürdistan halkına hitaben bir kutlama mesajı yayımladı.

Mayıs Devrimi’nin, Büyük Eylül Devrimi’nin devamı olduğunu vurgulayan Başbakan, mesajında şunları ifade etti:

“Mayıs Devrimi’nin başlamasının 45’inci yıldönümü dolayısıyla Kürdistan halkını, Sayın Başkan Barzani’yi, KDP yönetimini ve kahraman Peşmerge’yi en içten duygularla kutluyorum.

Şehit lider İdris Barzani ile Mayıs Devrimi’ne katılan tüm şehitleri, devrimcileri büyük bir saygı ve hürmetle anıyoruz.

Mayıs Devrimi, Büyük Eylül Devrimi’nin devamıydı ve ümitsizlik sisini dağıtarak Kürdistan halkına yeni bir ufuk açtı. Kürdistan halkı, meşru haklarını elde etmek adına güçlü bir direniş ve iradeyle mücadelesini sürdürdü.

Mayıs Devrimi’nin yıldönümünde Kürdistan halkı bileşenlerinin birlik ve beraberliği yolunda çalışılacağını vurguluyoruz. Ortak mücadele ve çalışma Kürdistani taraflar arasında birlik ve beraberliği, Kürdistani Cephe’nin kurulmasını ve Mayıs Devrimi’nin en önemli ve gurur verici kazanımlarından olan 1991 Mart ayaklanmasının zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.

Mayıs Devrimi’nin yıldönümü kutlu olsun. Kürdistan şehitlerinin temiz ruhlarına dua ediyoruz.”