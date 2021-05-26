Zaho kırsalına top saldırısı: 2 kişi yaralandı

ZAHO (K24)

Duhok’un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinin Bihêrê köyünde gece saat 02.30 sıralarında Türk topçusu tarafından açılan ateşte hayvancılık yapan iki kardeş yaralandı.

K24’e konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, PKK’nin bölgedeki hareketliliği nedeniyle Türkiye’nin top atışları yaptığını söyledi.

Cafer, “Bölgede hayvancılık yapan iki kardeş, Bihêrê köyünde kalıyor. Yakınlarına düşen bir top mermisi sonucu ikisi de yaralanmış. Duhok Acil Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır” dedi.

PKK ile Türkiye arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgelerinin her gün saldırılara maruz kaldığını belirten Cafer, “Yaklaşık 20 Müslüman ve Hristiyan köyünün yolu, bu saldırılar nedeniyle kapandı” bilgisini paylaştı.

Dün de Türk topçusu tarafından açılan ateş sonucu Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinin Dişişê köyünde bir vatandaş yaralanmıştı.